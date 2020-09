Zeugen gesucht : Asbest illegal im Wald bei Bokholt-Hanredder entsorgt

Die Polizei hat an der Waldstraße Wellzementplatten gefunden.

von Michael Bunk

16. September 2020, 18:58 Uhr

Bokholt-Hanredder | In den vergangenen Wochen haben Unbekannte Wellzementplatten in einem Waldstück an der Waldstraße in Bokholt-Hanredder illegal entsorgt. Das teilte die Polizei am Mittwoch (16. September) mit.

Die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn gehen davon aus, dass der unerlaubt entsorgte Abfall möglicherweise asbesthaltig ist. Die Beamten, Telefon (04121) 40920, suchen Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

