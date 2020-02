An Ruhe ist nicht zu denken

Lutzhorn: Straßenausbau K2 belastet die Gemeinde / Im Neubaugebiet werden ab April die Straßen ausgebaut

18. Februar 2020, 15:00 Uhr

Lutzhorn | Wenn Hans-Jürgen Kublun an seine Gemeinde Lutzhorn denkt, hat er eigentlich ein ruhiges Dorf vor Augen, in dem es sich auch im neuen Jahr 2020 gut leben lässt. Eigentlich – denn daran ist derzeit nicht zu denken.



Ausbau K2: Derzeit extreme Belastung





„Das, was uns zurzeit extrem belastet, ist die Vollsperrung mit Ausbau der K2 Richtung Bokel. Durch diese Baumaßnahme wird unser Ort extrem auf allen noch so kleinen Nebenstrecken mit Autoverkehr belastet“, erklärt Kublun. Das in den Griff zu kriegen, sei für die Flächengemeinde nicht einfach, denn es gäbe zu viele Ausweichwege. „Diese sind aber für die Menge an Autoverkehr nicht ausgelegt. Das belastet die Anlieger sehr und ich muss viele Gespräche führen.“

Die Gemeinde habe die Straßenlast zu tragen und wenn man sähe, was schon alles kaputt gefahren sei, dann bleibe eine ganze Menge an der Gemeinde hängen – finanziell und auch als Belastung der Einwohner durch zu schnelles Fahren und rücksichtsloses Verhalten. „Das verfolgt uns noch das ganze Jahr – aber da müssen wir durch“, sagt Kublun, der gleich zu Beginn des Jahres viel Unruhe im Dorf erlebt.

So manches Telefonat mit Einwohnern dauert dann auch schon mal länger als eine Stunde, um Gemüter zu beruhigen. Dabei wollte er sich im neuen Jahr eigentlich ganz anderen Dingen zuwenden. Zum Beispiel dem Thema Neubaugebiet, das bislang ganz im Zeichen der Vergangenheit stand: „Erst haben wir die Archäologen glücklich gemacht, weil diese so viele wertvolle Funde gemacht haben“, erzählt Kublun. „Jetzt stand die Fläche auch den Hobbyarchäologen zur Verfügung. Auch diese haben noch etwas gefunden und sind glücklich. Im Februar oder März wird es einen Infoabend für die Bevölkerung geben, auf dem die Archäologen vorstellen und erklären, was sie gefunden haben und welche Bedeutung es hat. Wir sind schon alles sehr gespannt.“



Neubaugebietsstraßen: Los geht`s im 2. Quartal







Bauchschmerzthema: Schießstand Heede





Ab dem zweien Quartal soll dann aber endlich der Blick in die Zukunft gerichtet und mit dem Ausbau der Straßen begonnen werden. Denn: Die Erschließung wurde nicht nur durch die Archäologen, sondern auch durch Einwendungen von Anwohnern zeitlich zurückgeworfen. Das Interesse an den Grundstücken ist sehr groß, für die zwölf Grundstücke hat es 45 Bewerbungen gegeben. „Wir versuchen, Dorfleben zu erhalten und suchen immer das Gespräch. Große Baugebiete brauchen wir nicht, wir wollen langsam wachsen und es soll ein Dorf bleiben“, sagt Kublun. Finanzieller Druck ist nicht da. „Die Finanzen sehen gut aus, der Haushalt kann noch ausgeglichen gestaltet werden“, stellt Kublun fest. Selbst größere Maßnahmen können gestemmt werden. „Bei unserer Klärteichanlage steht in diesem Jahr eine Entschlammung an. Das muss gemacht werden. Auch die Digitalisierung unseres Ortes muss weiter gehen. Der Ausbau des Breitbandes soll in diesem Jahr vollendet werden, alle Außenbereiche werden angeschlossen“, sagt Kublun zu den größeren Planungen.Ein für ihn unerfreuliches Thema ist der geplante Aus/Umbau der Schießanlage der Kreisjägerschaft, zwar auf Heeder Gebiet, aber in unmittelbarer Nähe zu Lutzhorn. Um hier eine Verschlimmerung der Situation für Lutzhorner Anwohner zu verhindern und eine Einigung mit den Betreibern zu erzielen, wurde viel Geld in Rechtsberatung investiert.

Erfreuliche Themen sind dagegen die Schule und der Kindergarten im Ort. „Wir freuen uns darüber, dass wir die Schule als Nebenstelle der Sparrieshooper Wiepeldorn-Schule im Ort haben. Sie wird jetzt unter Leitung des Amtes Elmshorn-Land mit neuen Medien ausgestattet. Wir freuen uns auch, dass wir den Kindergarten haben. Beide Einrichtungen werden sehr viel von Auswärtigen nachgefragt. Das Interesse an diesen kleinen Einheiten wird immer mehr“, sagt Kublun.

Wichtige Termine für die Einwohner sind das Dorffest im Juli, das Aufstellen des Maibaumes am 30. April und der Trecker-Treck, der inzwischen auch ein Dorffest geworden ist. Kublun: „Wenn ich im nächsten Jahr rückblickend auf das Jahr 2020 sagen kann, dass die Straßenbaumaßnahmen hinter uns liegen und wir trotz allem ein gutes Miteinander im Dorf haben, wäre ich sehr glücklich. Gerade auf dem Land müssen wir immer im Gespräch bleiben, Frust und Streit ist für ein Dorf das Schlimmste. Aber wir Lutzhorner sind auf einem guten Weg.“