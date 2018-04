Westerhorn : Amtsvorsteher ist Spitzenkandidat der CDU

Der Landwirt geht wieder als Spitzenkandidat der örtlichen CDU ins Rennen.

von Carsten Wittmaack

21. April 2018, 00:00 Uhr

Westerhorn | Seit 2003 ist Bernd Reimers Bürgermeister von Westerhorn. Ein Ehrenamt, das der 59-Jährige auch nach der schleswig-holsteinschen Kommunalwahl im Mai gern weiter bekleiden möchte. Der Landwirt geht wieder als Spitzenkandidat der örtlichen CDU ins Rennen. „Ich möchte erneut für alle Bürger als Bürgermeister tätig werden“, kündigte er an. Seit 2008 ist Reimers auch Amtsvorsteher des Amts Hörnerkirchen.

Mit Themen wie Verkehr, Wohnen, Finanzen, Sicherheit und Ordnung wollen die Christdemokraten bei den Wählern punkten. Einen Konkurrenten muss die CDU nicht mehr fürchten: Die SPD tritt in Westerhorn nicht wieder zur Kommunalwahl an, einziger Mitbewerber um die Sitze in der Gemeindevertretung ist somit die Wählergemeinschaft um Spitzenkandidatin Kerstin Rubart.

„Die gute Verkehrsanbindung der Gemeinde Westerhorn ist eine Grundlage zufriedener Bürger“, heißt es beim Stichwort Verkehr im Wahlprogramm der CDU. Immer mehr Pendler würden die Haltestelle Dauenhof nutzen. „Deshalb stehen der Erhalt und die Verbesserung des Bahnanschlusses an den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) auf der Agenda der CDU.“ Schon jetzt investiere man stark in die Infrastruk-

tur durch den Bau der Bike & Ride- sowie Park & Ride-Anlage im Bereich Bahnhofstraße 25 bis 27.

Beim Thema Wohnen stehe die CDU „für den bedarfsgerechten Bau von Wohnraum in der Gemeinde“. Die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum müsse bedient werden, um den Wegzug junger Leute und Familien entgegen zu wirken sowie altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen. „Deshalb setzt sich die CDU in den nächsten fünf Jahren für die Erschließung von Bauland ein.“

Im Bereich Soziales, Jugend und Sport seien „flexible Angebote der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten mit Krippenbetreuung und die Förderung von Tagesmüttern für die CDU selbstverständlich“. Weitere Ziele seien die Förderung der Jugend- und Seniorenarbeit in der Gemeinde, im Sportverein, der Teestube, der Kirche oder anderen Vereinen und Verbänden. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen stehe Westerhorn „sicher und solide da – und dies trotz erheblicher Investitionen für das Gemeindezentrum Lindenhof, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, der teilweisen Gehwegsanierungen im Zuge des Breitbandausbaus und vieler Baumaßnahmen in die örtliche Infrastruktur“. Im Hinblick auf Sicherheit und Ordnung wolle man den Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Westerhorn für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges unterstützen. Auch der Erhalt der Polizeistation im Amtsgebäude sei ein wesentlicher Eckpfeiler.