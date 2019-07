Als die Grafen herrschten

Ausstellung im Museum auf der Schlossinsel zeigt historische Münzen und die Gebäude der Bewohner

von shz.de

15. Juli 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Über den Aufstieg der Adelsfamilie Rantzau zu Reichsgrafen können sich Interessierte zurzeit im Museum auf der Barmstedter Schlossinsel informieren. Dort wird zurzeit eine Sonderausstellung unter dem Titel „Das Geld der Grafen“ gezeigt. Zur Eröffnung war auch Thorsten Straat erschienen, der als Zahntechniker gemeinsam mit dem Besitzer der Münzen, Frank Wünsche, die Repliken für die Ausstellung hergestellt hat. „Wir mussten bei den kniffligen Schritten sehr aufpassen und sehr genau arbeiten, es ist recht mühevoll, und es passierte auch, dass wir Repliken wieder einschmelzen mussten, weil sie nicht einwandfrei gelangen“, sagte Straat. Anhand eines von ihnen gedrehten Films können die Besucher die aufwändigen, äußerst sorgfältigen und präzisen Schritte der Feinarbeiten zur Herstellung der Repliken nachvollziehen.

Außerdem ist ein Modell der historischen Schlossinsel zu sehen. Es zeigt die zur Grafenzeit bestehenden Gebäude auf der aus mehreren Inseln bestehenden Anlage sowie Details wie den Hopfenanbau und den Kräutergarten. Frank Pape aus Hemdingen hat die maßstabsgetreue Nachbildung der Schlossanlage im Maßstab 1:200 errichtet.

Der gelernte Tischler und Modellbauer hatte Anfang 2019 mit der Nachbildung der von Michael Theilig (Museumsgruppe) ermittelten historischen Vorgaben begonnen. „Vor allem die Zugbrücke, die mit Ketten zum Hochziehen versehen ist, hat viel Feinarbeit verlangt“, sagte Pape. Für den Bau der Anlage habe er viel Geduld benötigt. Zur Anlage gehörte auch das damalige große Vorwerk als Wirtschaftsgebäude auf dem Gelände zwischen dem Bootssteg und der Schlossinsel. Mehrere Besucher schlugen vor, das Gebiet künftig als „Wiese am Vorwerk“ zu bezeichnen.

Ebenso wie Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos), die zur Eröffnung anwesend war, zeigten sich auch die Barmstedter Kommunalpolitiker Ortwin Schmidt (CDU) und Hans Hansen (SPD) von der aufwändig gestalteten Sonderausstellung und der immensen Arbeit, die die Ehrenamtler in die noch laufende Umsortierung der reichlich vorhandenen historischen Schätze des Museums stecken, beeindruckt. „Sie leisten eine vorbildliche Arbeit“, sagte Hansen.

Ergänzend zur Sonderausstellung hat die Museumsgruppe eine Broschüre herausgebracht. In Text und Bild haben die Mitglieder die Fülle dort die in der Ausstellung dargestellten Informationen verewigt. Die Münzen und Medaillen sind einzeln abgebildet und werden detailliert beschrieben. „Diese Broschüre ist eine tolle Ergänzung zu unserer inhaltsreichen Ausstellung und als Nachschlagewerk geeignet, um die Fülle der Informationen nach dem Museumsrundgang in Ruhe zu verinnerlichen“, sagte Museumsleiter Rainer Adomat. Die Broschüre ist im Museum und in der Barmstedter Buchhandlung Lenz, Reichenstraße 8, erhältlich. Sie kostet 2,50 Euro.

Wer sich die Ausstellung ansehen will, hat dazu zum Beispiel morgen Gelegenheit – denn das Museum ist immer sonntags geöffnet (siehe Info-Kasten). Nähere Informationen finden Interessierte auf der Homepage.

museum-grafschaft-rantzau.de