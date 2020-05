Alles im Zeichen der Hygiene

An der Grundschule Hemdingen sind die Vorbereitungen für den Neustart mit der vierten Klasse abgeschlossen

von Michael Bunk

05. Mai 2020, 19:57 Uhr

Hemdingen | Die beiden obersten Blätter in jedem Kasten mit Arbeitsmaterial haben im eigentlichen Sinne nichts mit Schule zu tun. Und doch sind es die zwei vielleicht wichtigsten Zettel, die die Mädchen und Jungen der vierten Klasse in der Grundschule Hemdingen heute erhalten. Der erste ist eine detaillierte Anleitung, wie man einen Mund-Nasen-Schutz richtig aufsetzt, der zweite beinhaltet allgemeine Hygiene-Anweisungen.

Schulleiterin Regina Knösel hat sich diese Hinweise bei einer Apotheke in Westerhorn geholt und kopiert. Sie glaubt sich und ihre Schule für den Re-Start gut gewappnet, wenn die 25 Viertklässler das erste Mal seit dem 13. März wieder zum Unterricht erscheinen. „Ich bin mir sicher, dass wir und die Schüler das schaffen“, sagt sie und nickt ein wenig mit Kopf, als wollte sie sich Mut machen. Schließlich bleibt ein gewisses Maß an Risiko.

Aber die Eltern der Eleven haben all diese Informationen bereits vorab per E-Mail bekommen, denn für viele Schüler beginnt der Schultag nicht am Steindamm in Hemdingen, sondern dann, wenn sie in Bilsen, Langeln oder Heede in den Bus steigen, um zur Schule gebracht zu werden.

Und wenn das alles nicht reicht, so werden die Mädchen und Jungen all das auch hören, wenn Knösel sie gegen 8.30 Uhr auf dem Schulhof willkommen heißt. „Dort werde ich sie begrüßen und auf die Hygienevorschriften hinweisen“, kündigt sie an. Die Umsetzung selbiger bedeutet, dass die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wird, die über den Schulhof das Gebäude durch zwei getrennte Türen betreten werden. Der erste Weg führt die Mädchen und Jungen einzeln in Richtung WC zum Händewaschen. Erst dann geht es in den Klassenraum – und auch das in einer bereits genau festgelegten Reihenfolge, damit die Kinder sich in der Klasse nicht zu nahe kommen. Vor der Tür sind gelb-schwarz-schraffierte Aufkleber auf dem Fußboden im Abstand von 1,50 Meter angebracht, an denen sich die Wartenden orientieren sollen.

„Wir haben ziemlich lange gebraucht, bis es mit den Tischen passte“, beschreibt Knösel den Versuch, die vom Bildungsministerium gesetzten Rahmenbedingungen möglichst gut umzusetzen. Mit dem Ergebnis ist sie zufrieden. So steht in jedem der beiden Klassenzimmer noch ein unbenutzter Tisch, auf den die Schüler bei Bedarf ihre Arbeit hinlegen können, wenn die Lehrerin darin etwas nachschauen oder korrigieren soll.

Der neue Stundenplan mit jeweils vier Unterrichtseinheiten täglich in den Fächern Deutsch, Mathe, Sachkunde und Englisch gilt vorerst bis zum 15. Mai. Danach sollen eventuell auch andere Jahrgänge in die Schule zurückkehren können. Knösel warnt daher schon einmal vor: „Es kann gut sein, dass wir das Unterrichtsangebot der Klasse vier wieder herunterfahren müssen.“ Was in keinem Fall heruntergefahren wird, sind die Hygienemaßnahmen, denn diesen Satz in ihrem Elternbrief hat die Schulleiterin extra unterstrichen: „Das Infektionsrisiko muss so gering wie möglich gehalten werden.“