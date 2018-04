Kommunalwahl 2018 : Alle Kandidaten und Wahlprogramme in der Region Barmstedt

Von Ellerhoop bis Westerhorn: Am 6. Mai wird gewählt. shz.de stellt Ihnen alle Kandidaten und Wahlprogramme in der Region vor.

von shz.de

23. April 2018, 19:00 Uhr

Wie setzt sich die künftige Stadtvertretung in Barmstedt zusammen? Wer wird neuer Bürgermeister in Langeln, wer in Bokholt-Hanredder? Diese und weitere Fragen werden während der Gemeindewahl am 6. Mai beantwortet. Gewählt wird laut Land Schleswig-Holstein in 1080 kreisangehörigen Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen. In Barmstedt gibt es etwa 8300 Wahlberechtigte, im Amt Rantzau 7194, im Amt Hörnerkirchen sind es 3334.

Und wie viele Stimmen haben die Wähler eigentlich maximal? Das ist in den verschiedenen Kommunen in der Region Barmstedt unterschiedlich und hängt von der Einwohnerzahl ab. In Bevern sind es fünf Stimmen, in Bilsen sechs, in Bokholt-Hanredder sechs, in Bullenkuhlen fünf, in Ellerhoop sieben, in Groß Offenseth-Aspern fünf, in Heede fünf, in Hemdingen sieben, in Langeln fünf und in Lutzhorn sechs Stimmen. In Barmstedt ist es eine Stimme, in Brande-Hörnerkirchen und Westerhorn sind es sieben Stimmen in Bokel und Osterhorn bis zu fünf.

Alle Kandidaten und Wahlprogramme können Sie hier nachlesen:

Stadt Barmstedt

CDU Barmstedt Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der CDU Barmstedt.

Freie Wähler Barmstedt Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der FW Barmstedt.

SPD Barmstedt Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der SPD Barmstedt.

Barmstedter Linken Liste Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der BALL.

Grüne Barmstedt Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der Grünen Barmstedt.

Amt Rantzau

Bürgerliche Wählergemeinschaft Bevern Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der BWB Bevern.

Amt Hörnerkirchen

Bokeler Runde Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der Bokeler Runde.

CDU Bokel Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der CDU Bokel.

CDU Hörnerkirchen Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der CDU Hörnerkirchen.

SPD Hörnerkirchen Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der SPD Hörnerkirchen.

Wählergemeinschaft Osterhorn Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der WG Osterhorn.

CDU Westerhorn Hier finden Sie alles rund um das Wahlprogramm und die Kandidaten der CDU Westerhorn.