Ärger über geplante Abholzung

Für das Neubaugebiet an der Norderstraße müsste ein Waldstück weichen – Anwohner sind entsetzt

von Elisabeth Meyer

08. Januar 2020, 14:13 Uhr

Barmstedt | Das von der Stadt an der Norderstraße in Barmstedt geplante Baugebiet sorgt bei den Anwohnern für Unmut. Vor allem die dafür notwendige Abholzung eines Waldstücks sorgt für Verärgerung. „Es macht mich wütend und traurig, dass der seit 40 Jahren gewachsene Wald abrasiert werden soll“, sagte Anwohner Werner Raven am Dienstag während eines Info-Abends im Rathaus, in dessen Rahmen Fachamtsleiter Uwe Dieckmann und Ingenieurin Anne Nachtmann vom Büro DN Stadtplanung die ersten Planungen vorstellten (siehe Infokasten). Fassungslos sei er vor allem, weil das Gebiet nicht einem privaten Investor gehöre, sondern der Stadt, sagte Raven.

Es sei ihm „völlig unverständlich, dass die Politik das machen will“, schimpfte Raven. „Alle reden vom Klimawandel und von CO2-Einspa

rung, und hier sollen mal eben 6000 Quadratmeter Wald für sechs Häuser gefällt werden.“ Auf der Flächen stünden zudem „nicht nur Fichten, sondern auch viele Laubbäume“, sagte er. Sie könne von ihrem Garten aus oft mehrere Rehe beobachten, die sich in dem Waldstück aufhielten, ergänzte eine andere Anwohnerin und fügte hinzu: „Wenn schon gebaut werden muss, dann kann man dafür doch den Marktplatz nehmen“.

Nachtmann und Dieckmann versuchten zu beschwichtigen. Die städtische Planung für eine Bebauung der Fläche stamme aus dem Jahr 2005, sagte Dieckmann. „Auf den Plänen war noch kein Wald eingezeichnet.“ Das könne aber kein Grund sein, erwiderte Raven. „Der Wald ist da, und dann muss man dem auch Rechnung tragen.“ Nachtmann verwies auf die in Deutschland bestehende Wohnraumknappheit, die die Bundesregierung beseitigen wolle. „Die Kommunen sind angehalten, ihre Innenstädte zu verdichten“, sagte sie. Besonders die Städte in den Metropolregionen, zu denen auch Barmstedt zähle, müssten Wohnraum schaffen. Sollten dafür Baumbestände gerodet werden, „muss der Wegfall doppelt ausgeglichen werden – und zwar naturschutzlich sinnvoll“, erklärte sie. Im Fall des geplanten Baugebiets sei ein Teil des betroffenen Waldes bereits ersetzt worden. „Der Rest muss noch geklärt werden, aber die Forstbehörde hat schon Zustimmung signalisiert. Eventuell könnte für die Ausgleichspflanzungen ein Streifen entlang der AKN genutzt werden.“

Ein weiterer Punkt, den die Besucher des Info-Abends ansprachen, war die mögliche Lärmbelastung durch den Schießstand, der nördlich der AKN-Strecke und somit gegenüber dem geplanten Baugebiet liegt. „Es ist jetzt schon viel zu laut, wenn wir auf unserer Terrasse sitzen. Und wenn dann auch noch der Wald als Schallschutz weg ist, wird es noch viel schlimmer“, befürchtete eine Anwohnerin. Nachtmann betonte, das Problem sei bekannt. Eine Lösung wäre, den bereits weiter östlich existierenden Wall südlich der AKN nach Westen zu verlängern. Außerdem werde ein neues Lärmgutachten erstellt, das die Auswirkungen des Schießstands und der AKN prüfen soll.

Bärbel Glismann, Vorstandsmitglied der Barmstedter Schützengilde, befürchtet weitere Einschränkungen für den Verein. „Unseren Schießstand gibt es dort schon seit mehr als 50 Jahren“, sagte sie. Als er genehmigt worden sei, „wurde darin sogar Bezug auf den Wald genommen, weil der Schall in Richtung der Norderstraße geht. Was passiert, wenn der Wald jetzt weg ist? Das kann man sich schon denken. Und das kann nicht richtig sein.“

Darüber hinaus frage sie sich, so Glismann, „ob es eine gute Idee ist, einen Schießstand quasi direkt neben einer Einrichtung für Menschen mit Einschränkungen zu bauen“. In dem Neubau der Grünen Wolke sollen zehn Menschen mit Behinderungen leben. Das Haus werde aber eingeschossig, sagte Dieckmann. „Es würde also komplett hinter dem Wall liegen.“ Er gehe daher nicht davon aus, „dass der Schießstand deswegen schließen muss“. Maika Elahi, stellvertretende Leiterin der Grünen Wolke, sagte auf Anfrage unserer Zeitung, sie und ihre Kollegen hätten wegen des Schießstands keine Bedenken. „Wir haben jetzt auch Geräusche von der Austraße. Und wenn es mit dem Grundstück neben der Bahn an der August-Christen-Straße geklappt hätte, hätten wir da auch Geräusche gehabt. Wir sehen da keine Probleme.“ Vielmehr hofften sie, dass es endlich mit dem Neubau klappe. „Bisher hat sich ja leider jede Möglichkeit zerschlagen.“ Das jetzt genutzte Haus an der Austraße „wird immer baufälliger. Wir hoffen sehr, dass wir mit dem Neubau Ende dieses Jahres starten können“.

Zunächst wird über das geplante Baugebiet weiter diskutiert. Bis Montag, 10. Februar, können Bürger noch Einwendungen im Rathaus geltend machen. Sollte die Politik die Planungen anschließend absegnen, könnte auch der lang ersehnte Fuß- und Radweg zwischen der Norderstraße und der Brunnenstraße gebaut werden, wie Dieckmann auf Nachfrage von Klaus Siefke (FWB) erklärte. „Die Beschlusslage dazu gibt es schon“, sagte er. Anwohner Jochen Perner regte zudem an, die Norderstraße während der Bauphase als Tempo-30-Zone auszuweisen. Da das zu bebauende Areal etwa zwei Meter tiefer liege als die angrenzenden Grundstücke, müsste es aufgefüllt werden, hatte Nachtmann erklärt. „Und wenn die Schwerlaster dann zu schnell dahin fahren, machen sie unsere Straße kaputt“, gab Perner zu bedenken. Dieckmann versprach, die Anregung aufzunehmen.