Vortrag bei den Landfrauen : Abenteuer einer langen Bäcker-Walz

Elmshorn | Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Vor allem, wenn die Reise dreieinhalb Jahre dauert und der Wandersmann ein Bäcker auf der Walz ist. Daniel Lorenzen aus Joldelund in Nordfriesland wanderte quer durch die Welt. Von seinen Erfahrungen und Abenteuern erzählte er am Donnerstagabend in der Gaststätte Sibirien. Eingeladen hatten die drei Landfrauenvereine aus Horst, Hörnerkirchen und Nordende. 150 Zuhörer folgten dem Ruf.

2008 machte sich Lorenzen auf in die Welt. Seine Brötchen verdiente der Bäcker während der Wanderzeit in insgesamt 24 Bäckereien. Wobei ihm nicht überall die Türen wie erhofft offen standen. In Australien bekam er keine Arbeitserlaubnis, und auch die arabischen Emirate entpuppten sich als schwieriges Terrain. „Eigentlich wollte ich da in einem noblen Hotel arbeiten, aber es ist schwer, da überhaupt an die Chefs ranzukommen“, erzählte Lorenzen.

Inzwischen betreibt der Bäckermeister eine eigene Biobäckerei im heimischen Joldelund. Wobei nicht alles in seinem aktuellen Sortiment auftaucht, was er während der dreieinhalb Jahre in den diversen Backstuben kennen gelernt hat. In Wien beispielsweise war die beliebte Sachertorte natürlich ein Muss. In Nordfriesland ist sie es nicht.

Das erste Jahr auf der Walz verbrachte Lorenzen im deutschsprachigen Raum. „Das ist Pflicht“, erzählte er. Seine erste Arbeitsstelle fand er im fränkischen Bamberg, anschließend ging es kreuz und quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Für die Fortbewegung darf man kein Geld ausgeben“, verriet er eine weitere Walz-Besonderheit.

Ein Höhepunkt der Welttournee war Lorenzens Aufenthalt in einer neuseeländischen „Urwaldbäckerei“. Dort hatte sich ein Schweizer Buchdrucker einen Traum verwirklicht und zwei Schiffsladungen mit Bäckerei-Equipement ans andere Ende der Welt liefern lassen. Eine Zufallsbekanntschaft der unvergesslichen Art.

Die letzte Station auf seiner Walz steuerte Daniel Lorenzen im schweizerischen Oetwil am See an. „Eine tolle Bäckerei, in der ich viel gelernt habe“, sagte er. Ob er jedem eine so lange Walz empfehlen könne? „Das ist typabhängig und nicht pauschal zu beantworten.“ Wer sich mit der Idee trägt: Drei Jahre und einen Tag muss eine „echte“ Walz mindestens dauern.