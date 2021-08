50 Jahre hinter dem Tresen : Zum Bootssteg: Barmstedter Gastwirt Bernd Penns feiert Jubiläum

Der 68-Jährige denkt noch lange nicht ans Aufhören. Auch für Hobbys bleibt noch Zeit. Corona hat den Betrieb der Gaststätte am Rantzauer See gewaltig verändert.

Barmstedt | Gefeiert wird im kleinen Familienkreis, wenn Bernd Penns am Sonnabend (7. August) sein 50-jähriges Jubiläum als Gastwirt feiert. In der Gaststätte „Zum Bootssteg“ am Rantzauer See steht der 68-jährige Barmstedter damit ein halbes Jahrhundert hinter dem Tresen. Von Geburt an Barmstedter „Ich habe Barmstedt in meinem ganzen Leben nie verlassen. Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.