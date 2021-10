Zuchtverein stellt aus : Rassekaninchenschau in Barmstedt: Was Sie über Kaninchenzucht wissen sollten

44 aktive Kaninchenzuchtvereine gibt es in Schleswig-Holstein. Einer von ihnen ist der Zuchtvereins U16 Barmstedt und Umgebung, der seine Tiere bei der Rassekaninchenausstellung am Wochenende präsentierte.

Barmstedt | Großer Andrang herrschte am vergangenen Wochenende (9. und 10. Oktober) bei der Rassekaninchenausstellung in der kleinen Turnhalle im Barmstedter Schuldorf. Eltern mit Kleinkindern, Züchter aus anderen Vereinen und die Mitglieder des Zuchtvereins U16 Barmstedt und Umgebung selbst drängten sich, um die 200 Tiere von 31 Ausstellern in ihren aufgebauten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.