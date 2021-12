Käserei am Donaubogen : Zu viel Abwasser eingeleitet: Meierei Barmstedt droht Ärger in Neumünster

Die zur Meierei Barmstedt gehörende Käserei am Donaubogen in Neumünster leitet seit Jahren mehr Abwasser in die Kanalisation der Stadt als ursprünglich genehmigt worden war. Ein Gutachten soll für Klärung sorgen.

Barmstedt/Neumünster | Der Meierei Barmstedt droht Ärger. Nicht etwa in heimischen Gefilden, sondern im fernen Neumünster. Nach bisherigem Kenntnisstand leitet die zur Meierei gehörende Käserei am Donaubogen in Neumünster seit Jahren mehr Abwasser in die Kanalisation der Stadt als ursprünglich geplant war. Laut Zahlen aus dem Bau- und Vergabeausschuss Neumünster wurden alle...

