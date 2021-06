Zikita im Kindergarten Heede : Raupen-Gruppe bastelt eigene Zeitung mit englischer Queen

Die Mädchen und Jungen aus dem Heeder Kindergarten haben in den vier Wochen des Zeitungsprojekts Zikita viel Spaß gehabt.

Heede | Wer ist am coolsten? Die Antwort der Mädchen und Jungen aus der Raupen-Gruppe im Kindergarten Heede war laut und an Deutlichkeit kaum zu überbieten: „Piet und Paula!“ Die beiden Maskottchen für die shz-Aktion Zikita (Zeitung in der Kita) hatten es den Lütten während der vier Wochen angetan. Blauer Wal und gelbe Ente begleiten Aktion Der blaue Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.