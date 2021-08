Ehrung BMTV-Mitglieder : Würdigung für Vereinstreue: Barmstedter Sportverein lädt ins Webers ein

Vereinschef Hartmut Kinastowski sieht die oftmals jahrzehntelange Vereinstreue der BMTVler als „Zeichen, dass wir in der Lage sind, unsere Mitglieder auch in Pandemie-Zeiten zu halten“.

Barmstedt | Einmal im Jahr lädt der BMTV langjährige Mitglieder ein, um sich bei ihnen für ihre Vereinstreue zu bedanken. In der Regel finden die Treffen während der Osterzeit statt, doch weil der Corona-Lockdown in diesem Frühjahr keine größeren Menschenansammlungen zuließ, bat der Barmstedter Sportverein erst jetzt zur Zusammenkunft in sein Stammlokal Webers ei...

