Wochenrückblick : Barmstedt dreht auf und lädt 2021 gleich zu drei Weihnachtsmärkten ein

In Barmstedt dürfen sich die Party-Freunde auf zwei heiße Tage in der Heederbrook-Halle freuen. In einem ganz neuen Format wird 2021 Weihnachten gefeiert. Und der VSV hat doch noch einen neuen Vorsitzenden gefunden.

Barmstedt | Die Woche im Rückspiegel. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Barmstedt und dem Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen. Bokholt-Hanredder „Das ist unsere Schicksalsversammlung“, sagte Interimsvorstand Jochen Lenz während der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vosslocher Sportvereins (VSV). Es ging um nicht weniger als die Zukunft des Verein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.