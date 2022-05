Feuerwehr im Einsatz : Windbruch: Ast blockiert Pinneberger Landstraße in Barmstedt

Die Landesstraße zwischen Barmstedt und Bevern war für etwa 20 Minuten voll gesperrt, bis die Feuerwehr dem Hindernis mit einer Kettensäge zu Leibe rückte.

Barmstedt | Der teils stark böige Wind hat am frühen Freitagnachmittag (27. Mai) für Verkehrsbehinderungen auf der Pinneberger Landstraße (L 110) in Barmstedt gesorgt. Gegen 14 Uhr war in Höhe der Schleswag-Kurve ein dicker Ast aus einem Baum gebrochen und hatte die Fahrbahn teilweise blockiert. Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt rückte mit mehreren Fahrzeuge...

