Wildtierrettung Bevern : Sichtung per Drohne: Neuer Verein will Rehkitze vor Mähtod schützen

Jens Kühl und Roland Schnell rühren aktuell die Werbetrommel für neue Mitglieder – und für Spenden. Im Frühjahr 2022 möchten sie mit einer Drohne Jungtiere vor der Grasmahd aufspüren, doch die kostet bis zu 10.000 Euro.

Bevern | So sieht es bisher aus, wenn im Mai in Bevern die Landwirte erstmals Silo fahren: Am Vorabend der geplanten Mahd hängen Jäger in Bevern rund um die betreffende Wiese und auch mittendrin Plastiktüten auf. Das Rascheln im Wind, so die Hoffnung, schreckt Rehe davon ab, ihre Kitze ins hohe Gras zu führen. Allein: Diese Hoffnung ist trügerisch, wie Jens Kü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.