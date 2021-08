Diamantene Hochzeit : Wiebke und Hannes Jacobs sind seit 60 Jahren verheiratet

Der ehemalige Bauernhof an der Kleinen Gärtnerstraße ist seit der Hochzeit die Heimstatt des Jubelpaars. In dem großen Garten bauen sie Obst und Gemüse an – und sportlich aktiv sind beide auch jeden Tag.

Barmstedt | Seit neuestem ist moderne Technik im Haus Jacobs eingezogen: ein Rasenmähroboter kümmert sich nun darum, das saftige Grün hinter dem ehemaligen Bauernhaus an der Kleinen Gärtnerstraße auf konstanter Länge zu halten. Sonst aber sind Wiebke und Hannes Jacobs auch im fortgeschrittenen Alter oft und gern selbst in dem großen Garten aktiv. „Wir versorgen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.