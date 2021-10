Bullenkuhlen : Wie André Dittmer als Neu-Bürger den Weg zur Feuerwehr fand

Angesprochen wurde der 54-Jährige schon vor dreieinhalb Jahren bei der Vergabe der Grundstücke im Baugebiet Am Kreuzrebenbach. Nach dem Einzug setzte er ein sich gegebenes Versprechen um.

Bullenkuhlen | Freiwillige Feuerwehr – das war André Dittmer kein geläufiger Begriff als er vor drei Jahren erstmals nach Bullenkuhlen kam. Aufgewachsen war der in Hamburg damit, dass im Notfall Berufsretter kamen und ehrenamtliche Kräfte in der öffentlichen Darstellung eine mindestens untergeordnete Rolle spielten, und auch in Rellingen hatte er sich keinen Kopf da...

