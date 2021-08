Polizei sucht Zeugen : Westerhornerin verhindert gleich zweimal Betrug durch Benzinbettler

Einmal hätte die 52-Jährige selbst zum Opfer werden sollen, eineinhalb Stunden später bewahrte sie einen anderen Autofahrer vor einer gleichgearteten Straftat.

Avatar_shz von Michael Bunk

11. August 2021, 16:35 Uhr

Bokel | Am Freitag (6. August) ist es zu mindestens zwei Fällen des Benzinbettelns gekommen. Beteiligt war in beiden angezeigten Fällen eine 52 Jahre alte Frau aus Westerhorn. Das teilte die Polizei erst jetzt am Mittwoch (11. August) mit.

Erste Fall in Bimöhlen

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau um 17 Uhr auf der Hasenmoorer Straße in Bimöhlen (Kreis Segeberg) angehalten. Ein vermeintlicher Fahrzeugführer eines Audis suggerierte am Straßenrand stehend durch Handzeichen, dass er angeblich Hilfe benötigte. Unter dem Vorwand, er habe kein Benzin mehr und seine Kreditkarte würde nicht funktionieren, bat eine männliche Person in gebrochenem Deutsch um Bargeld. Der Westerhornerin erschien das merkwürdig. Sie kam der Bitte nicht nach und setzte ihre Fahrt fort.

Zweiter Fall auf der L114 zwischen Wrist und Bokel

Eineinhalb Stunden später auf der Rückfahrt fiel der 52-Jährigen auf der Landesstraße 114 zwischen Wrist und Bokel eine ganz ähnliche Situation auf. Sie beobachtete, wie ein Fahrzeug anhielt und der Fahrzeugführer, ausländisches Erscheinungsbild, einen anderen Verkehrsteilnehmer durch Winken zum Anhalten aufforderte. Während sie ihr Fahrzeug wendete und sich das Treiben näher anschauen wollte, rief ihr der vermeintlich in Not geratene Fahrzeugführer zu, sie solle sich entfernen, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr fort. Für die Polizei ist das allein Anzeichen genug dafür, dass „eine Notsituation nachweislich vorgetäuscht“ wurde.

Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Firsching handelt es es sich dabei um eine weit verbreitete Betrugsmasche, die auch unter dem Namen Autobahngold bekannt ist. Sie rät daher zur Vorsicht und warnt vor solchen Trickserien. Häufig werde als Pfand billiger Modeschmuck angeboten; dessen Wert stehe aber in keinem Verhältnis zur erbettelten finanziellen Hilfe.

In den beiden konkreten Fällen geht die Polizei aber davon aus, dass kein Geld geflossen ist. Die Ermittler suchen trotzdem Zeugen, die den Audi an den Tatorten gesehen, Hinweise auf das Kennzeichen oder die Täter beschreiben können. Informationen nimmt das Sachgebiet 3 der Kriminalpolizei in Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 8030 entgegen.