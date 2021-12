Westerhorner Weihnachtsbaum : Aufruf an die Bürger: Einwohner sollen Tanne am Dorfteich schmücken

Zum zweiten Mal hat die Westerhorner CDU in der Corona-Zeit im Dorfpark einen Tannenbaum aufgestellt. Um echte Adventsstimmung aufkommen zu lassen, soll die Tanne von den Einheimischen dekoriert werden.

Westerhorn | Schon im vergangenen Jahr hatte die Westerhorner CDU einen Tannenbaum am Dorfteich aufgestellt, der dann von den Bürgern geschmückt werden konnte. Weil die Aktion so gut ankam, wird die dieses Jahr wiederholt. Der Baum soll ein wenig helfen, dass auch in der zweiten Adventszeit unter Corona-Bedingungen wirkliche Weihnachtsstimmung aufkommt. Bürger-...

