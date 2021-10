Tag der offenen Tür : Westerhorner Künstler-Kolonie lädt zum Zuschauen und Mitmachen ein

Wie kommt ein Hund in die Dose? Und die Katze in den Sack? Auf diese Fragen wollen Stephanie und Kai Thanbichler sowie Peter Aschauer-Maeck am 31. Oktober Antworten geben.

Westerhorn | Wie kommt ein Hund in die Dose? Wer auf diese Frage eine Antwort finden möchte, sollte am 31. Oktober einen Abstecher nach Westerhorn einplanen. Die im alten Bahnhofsgebäude ansässigen Künstler laden von 11 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Und bei der Gelegenheit wird Stephanie Thanbichler auch erklären, wie sie auf die Idee ihrer „Dogs in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.