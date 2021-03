Neue Bike-and-Ride-Anlage : Westerhorn hat jetzt fast 90 Fahrrad-Stellplätze für Bahn-Pendler

Die beiden Unterstände am Bahnhof Dauenhof kosten rund 280.000 Euro. Für 24 Räder gibt es einen abschließbaren Raum.

Westerhorn | Die Planungen liefen bereits seit 2018. Mitte November starteten dann endlich die Arbeiten an der Bike-and-Ride-Anlage in Westerhorn. Nun wurden die Fahrradstellplätze in Anwesenheit von Bürgermeister Bernd Reimers offiziell abgenommen. „Es sieht alles gut aus“, sagte Bautechniker Michael Kenzler von der Ingenieurgemeinschaft Sass und Kollegen mit Bli...

