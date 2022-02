Weltfrauentag in Barmstedt : Frauenfrühstück im Humburg-Haus in kleiner Corona-Runde

Ein Frühstück nur für Frauen, das bieten die Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Cinieri und die Migrationsbeauftragte Anđa Ždravac-Vojnović am 8. Mai in Barmstedt an.

Barmstedt | „Seit 47 Jahren wird der Weltfrauentag als Tag für die Rechte der Frauen und für den Weltfrieden gefeiert“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Cinieri. „Das wollen wir nun auch im Barmstedt feiern. Auf Grund der aktuellen Corona-Lage laden wir herzlich zu einem kleinen gemütlichen Frühstück ein. Es sind hierzu natürlich nur Frauen eingeladen.“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.