Bokel : Corona stoppt Reithalle: Wie Lara Sommer durch die Pandemie kam

Die 26-jährige hat sich im Dezember 2019 selbstständig gemacht. Drei Monate vor dem ersten Lockdown. Nun erzählt sie, wie sie die Pandemie-Monate erlebt und finanziell überlebt hat.

Bokel | Anfang Dezember 2019 wagte Lara Sommer den Schritt in die Selbstständigkeit. Drei Monate später legte der erste Corona-Lockdown das Geschäftsleben deutschlandweit in vielen Branchen lahm. Ein Start unter erschwerten Pandemie-Bedingungen also. Doch die 26-Jährige hat nie bereut, ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Sommer bietet Reitstunden auf der We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.