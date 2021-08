Trinkwasser in Ellerhoop : Neue Leitungen laufen problemlos und locken Neukunden an

Seit Mai sind beide von den Stadtwerken Tornesch verlegten Rohre ans Netz angeschlossen. Ihre beiden Brunnen hat die Wassergenossenschaft Ellerhoop stillgelegt.

Ellerhoop | Fünf neue Kunden und zwei weitere Interessenten, die sich den Anschluss bereits direkt vors Haus haben legen lassen – das ist in Zahlen ausgedrückt der Zugewinn der Wassergenossenschaft Ellerhoop (WGE) seitdem das Trinkwasser nicht mehr aus den beiden eigenen Brunnen am Thiensener Weg kommt, sondern über zwei Leitungen von den Stadtwerken Tornesch in ...

