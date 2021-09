Bundestagswahl-Analyse : SPD siegt in Barmstedt – auf den Dörfern hat die CDU die Nase vorn

Mit 30,26 Prozent der Stimmen liegt die SPD in Bramstedt gut acht Prozent vor der CDU. Deren Kandidat Michael von Abercorn fährt im Amt Rantzau sein kreisweit bestes Ergebnis ein.

Barmstedt | Ein klarer Sieg der SPD in Barmstedt, CDU-Erfolge in den Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich das Ergebnis der Bundestagswahl im Norden des Kreises Pinneberg bringen. Die Zahlen bestätigen einen kreisweiten Trend: Während die Sozialdemokraten in den Städten vorn liegen, lieferte sich die SPD auf dem Land ein Kopf-an-Ko...

