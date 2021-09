Wahl in der Gemeindevertretung : Die neue Bürgermeisterin von Heede heißt Anke Huckfeldt

Frisch in die Gemeindevertretung eingezogen vereinigte die erste Frau an der Spitze des Dorfs fünf Stimmen auf sich. Ihr Konkurrenz Ingo Holm kam auf derer nur vier. Huckfeldt folg Reimer Offermann nach.

Heede | Arne Zentner war auf alles vorbereitet, auch auf mögliche drei Wahlgänge oder sogar das abschließende Losverfahren. Die meisten dieser Unterlagen konnte der Leiter des Rantzauer Hauptamtes am Dienstagabend während der Gemeinderatssitzung in Heede in der Tasche lassen. Nach nur einem Wahlgang stand fest: Anke Huckfeldt (FWG) ist neue Bürgermeisterin de...

