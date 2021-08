Kein Nachfolger gefunden : Vosslocher SV ist weiter auf der Suche nach neuem Vorsitzenden

Der bisherige Vereinschef Max Kuschert wurde während der Hauptversammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Nun soll auf einer weiteren Mitgliederversammlung ein neuer Vorsitzender gefunden werden.

Bokholt-Hanredder | Der Vosslocher Sportverein (VSV) geht in die Verlängerung. Trotz Brandbrief und eindringlicher Apelle der beiden Vorsitzenden Max Kuschert und Jochen Lenz war während der Hauptversammlung in der Sporthalle in Bokholt-Hanredder niemand bereit, für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren. Dabei war Kuschert vor Beginn der Versammlung noch verhalten opti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.