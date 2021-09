Ehrungen und Würdigungen : Der Voßlocher SV sagte „Danke schön“

Losgelöst von den Zukunftssorgen des Vereins, der dringend einen neuen Vorsitzenden sucht, hatte der verbliebe Vorstand seine ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiter eingeladen und langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Bokholt-Hanredder | Das alles vorherrschende Thema beim Voßlocher SV ist in diesen Wochen wohl, wie es mit dem Verein in der Zukunft weitergeht. Alles steht und fällt mit einem neuen, dringend gesuchten, ersten Vorsitzenden. Hierfür sollen die Weichen am 1. Oktober im Rahmen der außerordentlichen Jahreshauptversammlung mit nur diesem einem Thema, gestellt werden. Losg...

