Von der Idee zum Buch : Wie schreibt man einen Roman? Autor Carsten Wittmaack macht den Selbstversuch

Trotz aller digitaler Neuerungen: Bücher werden noch immer viel und gern gelesen. Doch wie entsteht eigentlich ein Buch? Redakteur Carsten Wittmaack will es ausprobieren. Und rechnet mit so manch einer Überraschung.

Barmstedt | Die Idee hatten schon viele: ein Buch schreiben. Sich Zeit nehmen, in Ruhe hinsetzen, eine Idee entwickeln und dann loslegen. Und natürlich hoffen, dass aus dem fertigen Manuskript am Ende auch ein richtiges Buch wird. Doch wie läuft so ein Prozess eigentlich ab? Und was muss bei der Umsetzung alles beachtet werden? Ich will es ausprobieren. Ich bin C...

