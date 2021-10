Barmstedt und Umland : Von Jubelposen, schlechten Schauspielern und einem Spielverderber

Die Woche im Rückspiegel. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Barmstedt und dem Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen.

Barmstedt | Fast wie ein Bundesliga-Profi nach seinem ersten Tor im Oberhaus ballte Hauke Johannsen jubelnd beide Fäuste. Zwei Unterschiede zur großen Fußball-Bühne: Erstens übertrug keine Kamera das Geschehen live in die Wohnzimmer der Republik, und zweitens war der Barmstedter CDU-Fraktionsvorsitzende in diesem Moment der Hauptausschuss-Sitzung am Dienstag gar ...

