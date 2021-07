Unfall in Barmstedt : Von Auto erfasst und mitgeschleift: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, um der schwer verletzten Person zu helfen. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf dem Marktplatz.

Barmstedt | Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mitten in der Barmstedter Innenstadt (Kreis Pinneberg): Bei einem Unfall am KiK-Markt nahe des Kuhberg ist am Donnerstag (8. Juli) ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Zum Alter und der Herkunft des Unfallopfers konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen. Der Unfall ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.