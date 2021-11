Barmstedt : Kuhberg wird für mehr als eine Woche voll gesperrt

Vollsperrung der Straße Kuhberg in Barmstedt vom 30. November an für elf Tage. Die Stadtwerke schließen Versorgungsleitungen von der Neuen Straße an.

Barmstedt | Die Sanierungsarbeiten der Stadtwerke Barmstedt in der Neuen Straße stehen kurz vor dem Finale. Von Dienstag (30. November) an, werden die neu eingebrachten Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom durch den Kuhberg geführt. Dafür ist eine Vollsperrung des Kuhbergs im Bereich der Einmündung Neue Straße nötig. Diese wird laut Mitteilung der Stadt...

