Corona-Lockerungen für Events : Thomas Tegelhütter: Hörnerfest 2021 soll nun doch steigen

Noch vor Wochenfrist kündigte der Macher des Hörnerfestes die baldige Absage an. Doch nachdem die Corona-Regeln gelockert wurden, schöpft der Hörnerkirchener neuen Mut. Auch für das Headbangers im Juli.

Hörnerkirchen | In der vergangenen Woche kündigte Veranstalter Thomas Tegelhütter an, dass für Ende Juni geplante Hörnerfest aufgrund der Corona-Regeln absagen zu wollen. Doch nachdem die Landesregierung am Donnerstag (27. Mai) die neue Corona-Landesverordnung vorstellte, keimt bei Tegelhütter wieder Hoffnung auf. „Vielleicht geht doch noch was – wenn auch in einem d...

