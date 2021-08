VHS Elmshorn/Barmstedt : Spezielles Kursprogramm soll ehrenamtliches Engagement fördern

Die Volkshochschule beteiligt sich an der Ehrenamtsstrategie des Landes Schleswig-Holstein. Die Kurse werden kostenlos angeboten. „Das ist auch eine Form von Anerkennung“, sagt Elmshorns Erster Stadtrat Dirk Moritz.

