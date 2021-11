Unfall in Langeln : Auto überschlägt sich bei missglücktem Überholmanöver: Fahrer schwer verletzt

Der Renault des 79 Jahre alten Unfallfahrers hat nur noch Schrottwert. Der Verkehr musste eineinhalb Stunden umgeleitet werden.

Langeln | Mehrfach überschlagen hat sich am Freitag (5. November) in den Mittagsstunden ein schwarzer Renault Captur, als dessen Fahrer den Wagen gegen 13.35 Uhr auf der Barmstedter Chaussee in Langeln von der Fahrbahn lenkte. Der 79-Jährige aus Henstedt-Ulzburg wurde nach Angaben der Polizei dabei schwer verletzt. Der Mann war in Richtung Heede unterw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.