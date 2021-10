Unfall in Hörnerkirchen : Beim Überqueren der Straße: Zehn Jahre alter Radfahrer von zwei Autos erfasst

Einige Details zum Unfallhergang sind noch unklar. So ist nicht sicher, woher der Junge kam, als er die Lindenstraße an der Ampel überqueren wollte.

Brande-Hörnerkirchen | Schwerer Unfall mit offenbar glimpflichen Ende in Brande-Hörnerkirchen (Kreis Pinneberg): Beim Überqueren der Lindenstraße ist ein zehn Jahre alter Junge am Mittwoch (13. Oktober) von zwei Autos erfasst worden. Dabei sei das Kind verletzt worden, teilte die Barmstedter Polizei mit. Der genaue Unfallhergang war am Abend noch offen – so ist zum Beispiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.