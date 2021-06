Unfall in Bokholt-Hanredder : Barmstedter kommt von der Straße ab und fährt Stromkasten um

Der Peugeot-Fahrer gab an, dass ihm schummerig geworden sei. Schuld an dem Unfall könnte demnach die schwüle Hitze des Tages gewesen sein. Der 40-jährige wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Barmstedt | War die schwüle Hitze der Unfallgrund? Am Montagnachmittag (7. Juni), kurz vor 16 Uhr, kam der Fahrer eines Peugeots 5008 in Bokholt-Handredder von der Hauptstraße ab und fuhr einen Stromkasten um, ehe er rund 100 Meter weiter mit seinem Wagen zum Stehen kam. Der Barmstedter gab nach Polizeiangaben an, dass ihm am Lenkrad schummerig vor Augen geworden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.