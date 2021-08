Ein Schwerverletzter : Unfall in Bevern: Treckerfahrer übersieht 17 Jahre alten Motorradfahrer

Auf der Elmshorner Straße hat am Freitagvormittag ein Treckerfahrer aus Bevern einen jungen Motorradfahrer übersehen. Der 17-Jährige ist nach Polizeiangaben aber außer Lebensgefahr.

Bevern | Schwerverletzt musste ein 17-jähriger Motorradfahrer am Freitagvormittag (20. August) ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihn ein Treckerfahrer in Bevern (Kreis Pinneberg) beim Abbiegen offenbar übersehen hatte. Trecker transportierte Heuballen auf Frontgabel Der 68-jährige Fahrer des Traktors war gegen 9.30 Uhr in Bevern auf der Elmsho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.