„Er hat alles falsch gemacht“ : Drei Menschen umgefahren: Neun Monate auf Bewährung für 80-Jährigen aus Barmstedt

Am 22. Dezember 2019 will der Angeklagte an einer offensichtlichen Unfallstelle vorbeifahren. Er rast ungebremst in drei Ersthelfer, die gerade dabei sind, ein totes Reh von der Straße zu ziehen.

Langeln/Elmshorn | Folker G. hätte das Warndreieck sehen müssen. Oder zumindest den Warnblinker des dazugehörigen Autos. Oder die Warnblinker der anderen Autos, die am Abend des 22. Dezembers 2019 auf der Landesstraße 75 bei Langeln auf der Straße stehen. Zumindest langsamer werden. Zumindest bremsen, als er an einem der Autos über den Grünstreifen vorbeifährt und da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.