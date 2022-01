Schwerer Unfall bei Langeln : Mann erfasst drei Ersthelfer mit seinem Auto: Fahrer kommt vor Gericht

Wegen eines folgenschweren Unfalls bei Langeln muss sich ein Mann vor Gericht verantworten. Er fuhr mit seinem Wagen in mehrere Personen, die eine Unfallstelle absicherten. Die Opfer erlitten schwere Verletzungen.

Elmshorn/Langeln | Es war einer der schwersten Unfälle der vergangenen Jahre in der Region Barmstedt: Kurz vor Weihnachten 2019 fährt ein damals 78-Jähriger mit seinem Renault in eine Gruppe Menschen, die nach einem Wildunfall eine Unfallstelle absichern will. Eine Frau wird von dem Auto erfasst, mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Personen werden ...

