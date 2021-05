In Wohnmobil geschleudert : Unfall bei Langeln: BMW in zwei Teile gerissen – Fahrerin überlebt leicht verletzt

Der BMW wurde in zwei Hälften zerteilt. Die Hinterachse blieb neben dem Wagen auf einem Feld liegen.

Langeln | Der Wagen geriet erst auf die Bankette, dann auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Wohnmobil kollidierte: Bei einem schweren Unfall auf der Barmstedter Chaussee (Landesstraße 75) bei Langeln (Kreis Pinneberg) ist am Montagabend (10. Mai) ein BMW in zwei Teile gerissen worden. Obwohl der Aufprall so stark war, erlitten die drei Beteiligten nach ersten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.