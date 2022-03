Schwerer Unfall bei Hemdingen : Motorrad-Fahrerin gerät in Gegenverkehr und prallt in Auto

Die 19 Jahre alte Frau war mit ihrem Motorrad in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit einem Geländewagen zusammen, so die Polizei.

Hemdingen/Bevern | Bei einem Unfall zwischen Bevern und Hemdingen im Kreis Pinneberg ist am Montag (21. März) eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die 19-Jährige war am späten Nachmittag in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und mit einem Geländewagen zusammengestoßen. Lebensgefahr hat laut Polizei nicht bestanden. Rettungsdienst und ein Notarzt kümmer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.