Unfall auf Landesstraße : VW überschlägt sich bei Hemdingen – Fahrer schwer verletzt

Wegen des Unfalls musste die Landesstraße zwischen Hemdingen und Ellerhoop gesperrt werden.

Hemdingen | Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße zwischen Hemdingen und Ellerhoop ist am Donnerstag (11. November) ein Mann schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte sich am Abend kurz vor Hemdingen mit seinem VW Polo überschlagen, teilte die Polizei an der Einsatzstelle mit. Weitere Details zum Unfallhergang waren vorerst noch unklar. Der Unfall ...

