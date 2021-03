Illegale Müllentsorgung : Unbekannte stellen 33 Lackdosen an Altglascontainer in Barmstedt ab

Am Sonnabend (13. März) war der Müll einem Zeugen aufgefallen. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen zur Tat.

von Michael Bunk

16. März 2021, 15:11 Uhr

Barmstedt | Am Barmstedter Mühlenweg/Ecke Großer Kamp stehen Container für Altpapier und Altglas. Ganz anderen Abfall haben Unbekannte in den letzten Tagen vor den Containern abgestellt: drei Plastikboxen und zwei Pappkartons mit Farbdosen. Ein Zeuge hatte die Polizei am Sonnabend (13. März) über diesen Fund informiert.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten stellten stellten insgesamt 33 Lackdosen des Herstellers Zero mit der Bezeichnung „Bautenlack Satina Seidenglanzlack“ sicher. Wann genau diese dort abgestellt worden sind, ist noch unklar. Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn suchen Zeugen und bitten um Hinweise zum Verursacher unter Telefon (04121) 40920.