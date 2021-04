Amt setzt Belohnung aus : Unbekannte lockern Radmuttern an Hörnerkirchens Schulbus

Im Dezember 2019 wurden die Muttern des Kleinbusses schon einmal gelöst. Das Amt lobt 500 Euro zur Täterergreifung aus.

von Carsten Wittmaack

08. April 2021, 12:30 Uhr

Hörnerkirchen | Es ist schon wieder passiert: Unbekannte haben am Hörnerkirchener Schulbus die Radmuttern gelockert. Amtsvorsteher Bernd Reimers spricht von einer „lebensgefärdenden Tat“. Im Dezember 2019 waren an dem Mini-Bus schon einmal die Radmuttern gelöst worden. Damals konnten die Täter nicht überführt werden.

Die Radmuttern wurden so doll gelockert, dass sogar schon eine Schraube fehlte, als man den Irrsinn bemerkt hat. Bernd Reimers, Amtsvorsteher

Nun hofft Reimers, dass die 500 Euro, die das Amt für die Ergreifung der Täter ausgelobt hat, ihren Teil zur Aufklärung der Tag beitragen können. „Die Radmuttern wurden so doll gelockert, dass sogar schon eine Schraube fehlte, als man den Irrsinn bemerkt hat“, so Reimers.

Carsten Wittmaack

Am Dienstagmorgen (6. April) sei man auf die Tat aufmerksam geworden, erklärt der Amtsvorsteher. „Passiert sein kann sie aber auch schon an den Tagen zuvor.“ Für den Dienstag spreche, dass am gleichen Tag auch zwei Mülltonnen vor der Schule in Brand gesetzt worden seien.

Polizei sucht nach Zeugen

„Da kann man schon vermuten, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte“, sagt Reimers, der „heilfroh“ ist, dass durch das Lockern der Radmuttern niemand zu Schaden kam.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04127) 95 62 an die Polizeistation Hörnerkirchen wenden.