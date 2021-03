Umwelt-Polizei ermittelt : Mineralölwolle illegal an Feldzufahrt in Bilsen entsorgt

Der Renovierungsabfall war in 20 Plastiksäcken am Hohenhorster Weg verpackt.

16. März 2021, 13:09 Uhr

Bilsen | Da hat wohl jemand renoviert und war zu faul oder zu geizig, seinen Abfall fachgerecht zu entsorgen. Stattdessen stellte der oder die Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16. März) 20 Säcke mit Mineralwolle im Hohenhorster Weg in Bilsen an einer Feldzufahrt ab. Ein Zeuge hatte am Morgen die Polizei über diesen Fund informiert. Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn sucht nun nach möglichen Zeugen. Beobachtungen können unter Telefon (04121) 40920 gemeldet werden.