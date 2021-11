Über 150 Wahlberechtigte : Trio kandidiert zum Kinder- und Jugendbeirat in Bokholt-Hanredder

In Bokholt-Hanredder sind Sonntag, 21. November, mehr als 150 Mädchen und Jungen dazu aufgerufen, ihre Vertretung neu zu bestimmen. Die Amtszeit des ersten KJB war von Einschränkungen wegen Corona geprägt.

Bokholt-Hanredder | Am Sonntag, 21. November, wird in 46 Orten Schleswig-Holsteins ein neuer Kinder- und Jugendbeirat (KJB) für die nächsten zwei Jahre gewählt, so auch in den Gemeinden Bevern und Bokholt-Hanredder. Wahlberechtigt sind Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die das 10., aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben, in der Gemeinde eine Schule besu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.