James-Krüss-Schule : Mit einem Luftfilter gegen Coronaviren: Test in Barmstedt angelaufen

Der erste Eindruck des Geräts, das mit UV-Licht Keime zerstört: Der Luftfilter ist nicht so laut, dass er den Unterricht stört. Die Finanzierung erfolgt rein aus Spenden an den Freundeskreis der Schule.

Barmstedt | Die LED-Beleuchtung an der Unterseite des lichtgrauen Kastens an der Wand wechselt von Grün nach Blau als Lisbeth Mumm die Lüftung am Drehknopf reguliert. Zu hören ist kaum etwas, erst als die Klassenlehrerin der 1b an der James-Krüss-Schule die Schaltung auf Maximum stellt, brummt der Kasten vernehmlich. Der weiße Kasten, knapp einen Meter breit u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.