Telefon-Abzocke : Barmstedterin warnt vor Betrügern: Auf Handy-Anruf nicht hereinfallen

Ute Feid-Wiskandt soll einen Vertrag mit der staatlichen Klassenlotterie abgeschlossen haben. Der Anrufer bot ihr an, statt für ein Jahr nur für drei Monate zu zahlen.

Barmstedt | Immer wieder versuchen Ganoven, sich Geld auf unlautere Weise via Telefon zu ergaunern. Eine shz.de-Leserin aus Barmstedt fiel nicht darauf herein. Statt Geld zu überweisen, rief sie lieber die Redaktion an. „Die Menschen hier müssen doch wissen, dass es gerade wieder solche Anrufe gibt“, sagt Ute Feid-Wiskandt. Auf vermeintliches Schnäppchen nicht...

